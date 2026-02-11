ZoomInfo Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ZoomInfo Technologies veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ZoomInfo Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 319,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 309,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,380 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,25 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at