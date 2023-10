Zoomlion Heavy Industry Science and Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology lud am 31.10.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 CNY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,44 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 9,35 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,053 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 9,89 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at