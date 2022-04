Zoomlion Heavy Industry Science and Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology hat am 27.04.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,110 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,300 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 10,01 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 47,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,290 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 19,09 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at