Zoomlion Heavy Industry Science and Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology äußerte sich am 30.04.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,77 Milliarden CNY – ein Plus von 12,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zoomlion Heavy Industry Science and Technology 10,43 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,135 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 11,53 Milliarden CNY prognostiziert.

