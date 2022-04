Zoomlion Heavy Industry Science and Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology stellte am 30.03.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,088 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,203 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 13,79 Milliarden CNY, gegenüber 19,87 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,58 Prozent präsentiert.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,052 CNY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 13,79 Milliarden CNY geschätzt worden war.

In Sachen EPS wurden 0,753 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zoomlion Heavy Industry Science and Technology 0,967 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 67,13 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 65,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,786 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 70,88 Milliarden CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at