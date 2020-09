Zoomlion kündigt Zwischenbericht 2020 an: Nettogewinn steigt um 55,97 % gegenüber dem Vorjahr

CHANGSHA, China, 2. September 2020 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (Zoomlion) veröffentlichte am 21. August seinen Zwischenbericht 2020.

Eckdaten:

Das Betriebsergebnis belief sich auf 28,827 Milliarden CNY (4,178 Milliarden USD), ein Anstieg von 29,49 % gegenüber dem Vorjahr.

belief sich auf 28,827 Milliarden CNY (4,178 Milliarden USD), ein Anstieg von 29,49 % gegenüber dem Vorjahr. Der den Aktionären des Unternehmens zurechenbare Reingewinn belief sich auf 4,018 Milliarden CNY (582,361 Millionen USD), was einem Anstieg von 55,97 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

"Trotz COVID-19 erlebte die Baumaschinenindustrie in China aufgrund der makroökonomischen Vorschriften Chinas, neuer Infrastrukturprojekte und der Wiederbelebung der intelligenten Fertigung ein anhaltendes Wachstum", sagte Yang Duzhi, Secretary of the Board von Zoomlion. "Während des Berichtszeitraums konzentrierten wir uns auf Größenordnung, Gewinn, operativen Cashflow und nachhaltiges Wachstum. Wir werden weiterhin ein End-to-End-Geschäftsmanagementmodell implementieren, die digitale Transformation beschleunigen, Geschäftsrisiken kontrollieren und die Effizienz des Managements verbessern".

Während des Berichtszeitraums stieg das Verkaufsvolumen der Kernprodukte im Vergleich zum Vorjahr deutlich an, wobei die Bruttogewinnmarge höher war.

Mobilkrane: die Verkäufe dominieren weiterhin mit stetigem Wachstum den Inlandsmarkt. Gleichzeitig verdoppelten sich die Einnahmen aus Raupenkranen.

- Betonmaschinen: erfahren einen deutlichen Anstieg der Verkäufe. Langausleger-LKW-Pumpen und Stadtpumpen dominieren weiterhin die erste Position beim Marktanteil, während der Marktanteil von Mischwagen in die Top drei springt.

- Turmkrane: Zoomlion ist nach wie vor der weltweit führende Hersteller von Turmkranen gemessen am Umsatzvolumen und erreichte ein Rekordhoch. Die Einführung der neuesten intelligenten Turmkrane der W-Serie hat den Marktanteil von Zoomlion weiter ausgebaut.

- Erdbewegungsmaschinen: Der Umsatz ist im Jahresvergleich aufgrund von Produktinnovation, Vertriebsmodell, Marktlayout und Servicenetz erheblich gestiegen. Hubarbeitsbühnen verzeichneten eine 100%ige Umsatzsteigerung und halten einen der größten Marktanteile.

Die Kostenquote sank im Jahresvergleich um mehr als 3,7 % dank strikter Kosten- und Ausgabenkontrollen, was zu einem Anstieg der Nettogewinnmarge des Unternehmens beitrug.

Die Vertriebskostenquote ging infolge der Einführung eines neuen, durch die Digitalisierung unterstützten "End-to-End"-Managementmodells deutlich zurück.

Die Finanzaufwendungen wurden durch die effiziente Nutzung der Mittel und den Abbau der Verschuldung erheblich gesenkt.

Infolge der Förderung neuer Infrastruktur- und Urbanisierungsprojekte in China wird erwartet, dass die Baumaschinenindustrie eine hohe Wachstumsrate beibehalten wird. Zoomlion wird die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt kontinuierlich verbessern, sich vollständig auf die Anforderungen des globalen Marktes vorbereiten und eine langfristige, qualitativ hochwertige Entwicklung unterstützen.

Informationen zu Zoomlion

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) (SZSE:000157), das 1992 gegründet wurde, ist ein Fertigungsunternehmen für technische High-End-Ausrüstung, das Maschinen, Landmaschinen , und Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen verkauft nun fast 600 hochmoderne Produkte aus 55 Produktlinien in zehn Hauptkategorien.