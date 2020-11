Zoomlion präsentiert auf der bauma 2020 in China neun führende Produktreihen

Livestreams zeigen bahnbrechende Technologien von ultraleichten Geräten bis hin zur Kommunikation per Spracheingabe

SHANGHAI, 21 November 2020 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) stellt auf der bauma 2020 in China über 50 Produkte für die Baubranche aus neun verschiedenen Produktreihen vor, in die das Unternehmen seine neuesten Technologien integriert hat. Die internationale Handelsmesse beginnt am 24. November im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC).

Als größter Outdoor-Aussteller des Events präsentiert Zoomlion mobile Krane, Turmkrane, Betonmaschinen, Maschinen für Erdarbeiten, Hebebühnen, Maschinen für Fundamentarbeiten sowie Industriefahrzeuge und Equipment zur Verarbeitung von Trockenmörtel.

Das Unternehmen führt außerdem zwei neue Produkte für den Bergbausektor vor – einen Geschäftsbereich, den sich Zoomlion neu erschlossen hat. Der Hersteller möchte der Branche verlässlichere, effizientere und intelligentere Bergbaugeräte liefern. Das Unternehmen stützt sich dabei auf seinen starken Unterbau als innovativer Hersteller.

„Zoomlion stellt seine Produkte auf der bauma 2020 in China unter das Motto ‚Vision Creates Future'. Wir gehören zu den Vorreitern unserer Branche. Deshalb trauen wir es uns zu, für unsere Kunden in aller Welt als Pioniere die technische Entwicklung mit innovativen und intelligenten Produkten voranzutreiben", erklärt Guo Xuehong, der Vizepräsident von Zoomlion.

Zoomlion will eine ganze Reihe branchenführender neuer Technologien und bahnbrechender Produkte vorstellen.

Dazu gehören Geräte zur Verarbeitung von Trockenmörtel, die das patentierte Powerdos-System der Firma verwenden – ein hochpräzises System, das automatisch die Mörtelmenge misst.

Eine weitere Innovation ist die weltweit höchste Hebebühne mit Hubarm und unabhängiger Steuerung.

Dazu kommen extrem leichte Komponenten zur Betonverarbeitung wie der innovative leichte Roboterarm, das Betonrohr aus Karbonfaser sowie ultrastarker Stahl.

Zoomlion hat außerdem intelligente Hebetechnik im Programm, die das automatische Einrasten in der Zielposition, eine autonome Streckenplanung, das intelligente Umfahren von Hindernissen und eine präzise Ausrichtung von Komponenten ermöglicht.

Weitere Highlights sind das hauseigene intelligente Kontrollsystem ETI für Baukrane

sowie die intelligenten Produkte der Generation 4.0A.

Intelligente Technik mit Spracheingabe

Zoomlion hat darüber hinaus seine Produktreihe nachhaltiger Maschinen mit im Schlepptau. Hierzu zählen neben dem weltweit ersten elektrischen Autokran ein elektrischer Betonmischer, eine Hybrid-Arbeitsbühne mit Lithium-Antrieb sowie Industriefahrzeuge, die mit Strom und Wasserstoff laufen.

Zusätzlich zu seinen modernen und intelligenten Produkten will Zoomlion den Besuchern auch seine neueste intelligente Produktionslösung näherbringen: Die Zoomlion Intelligent Industrial City in Changsha soll über Zvalley 5G live präsentiert werden. Gegen Ende des Jahres entsteht in der Industrial City ein neuer Maschinenpark mit Baggern, der die aktuellen und neuen Industrielösungen von Zoomlion beinhaltet.

Mit der Vorstellung der 5G-Fernsteuerung von Baggern möchte Zoomlion aufzeigen, wie sich Bauarbeiten vereinfachen und verbessern lassen. Die Besucher sollen auch selbst Hand anlegen und vor Ort einen intelligenten 5G-Turmkran steuern können.

Aufgrund der aktuellen Lage lädt Zoomlion Besucher aus aller Welt dazu ein, die bauma 2020 in China über Livestreams mitzuerleben:

1. Link zum englischen Livestream: http://zomo.360vrjy.com. Die Veranstaltung findet am 25. November von 7:30 bis 9:20 Uhr MEZ statt. Die Teilnehmer erhalten dabei die Chance, Produktmodelle von Zoomlion zu gewinnen. Ein englischsprachiger Moderator begleitet die Zuschauer durch den Livestream unter https://www.nimo.tv/zoomlion.

2. Bei einem Livestream in englischer Sprache unterhalten sich Aussteller im Zoomlion-Store auf Alibaba unter http://zoomlion1.en.alibaba.com.

3. Die Zoomlion-Website enthält alle Informationen zur Ausstellung auf der bauma 2020 in China: https://baumachina2020vr.lmjx.net/sh/zoomlion/.

Über Zoomlion

Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) stellt hochwertige Maschinen her. Der Konzern hat sich auf die Kombination von Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen und Finanzdienstleistungen spezialisiert. Zoomlion vertreibt aktuell 56 Produktreihen mit über 600 Spitzenprodukten, die zehn wichtige Kategorien der Branche abdecken.