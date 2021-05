Zorc: Haaland bleibt bei Borussia Dortmund

MAINZ (dpa-AFX) - Stürmer Erling Haaland bleibt nach Überzeugung von BVB-Sportdirektor Michael Zorc bei Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)). "Wir planen weiter mit ihm. Er wird in der neuen Saison bei uns spielen", sagte Zorc am Sonntag vor dem Spiel der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05 dem Fernsehsender Sky. Seit einiger Zeit gibt es immer wieder Spekulationen über einen Wechsel des Norwegers zu einem anderen europäischen Top-Club. Beim BVB hat er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Der 20-jährige Haaland hatte beim DFB-Pokalsieg der Dortmunder am vorigen Donnerstag zwei Tore zum 4:1-Erfolg gegen RB Leipzig beigesteuert./mkl/DP/he