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03.09.2026 06:31:29
Zordix Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Zordix Registered B ließ sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zordix Registered B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,41 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zordix Registered B ein EPS von -1,330 SEK in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 150,1 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 131,3 Millionen SEK.
Redaktion finanzen.at
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