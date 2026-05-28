Zordix Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zordix Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -1,760 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 32,14 Prozent auf 114,4 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 168,6 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at