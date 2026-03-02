Zorlu Enerji Elektrik Ueretimi Otoproduektoer Grubu AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zorlu Enerji Elektrik Ueretimi Otoproduektoer Grubu AS hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,04 TRY gegenüber -0,810 TRY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Zorlu Enerji Elektrik Ueretimi Otoproduektoer Grubu AS mit einem Umsatz von insgesamt 12,29 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,42 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 30,49 Prozent gesteigert.

Zorlu Enerji Elektrik Ueretimi Otoproduektoer Grubu AS vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,940 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,470 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Zorlu Enerji Elektrik Ueretimi Otoproduektoer Grubu AS hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 36,20 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 29,66 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at