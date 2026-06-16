Revamp Corporation Registered Shs Aktie
ISIN: JP3969580004
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16.06.2026 06:00:00
Zouk expands into Mice and concerts with S$6 million revamp, focuses on differentiated experiences
CEO Andrew Li aims for Mice to account for 15% to 20% of Zouk Singapore’s revenue within the next two yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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