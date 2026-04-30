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30.04.2026 06:31:29
Zoy Home Furnishing A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Zoy Home Furnishing A ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zoy Home Furnishing A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoy Home Furnishing A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 482,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 350,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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