Zoy Home Furnishing A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zoy Home Furnishing A ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zoy Home Furnishing A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoy Home Furnishing A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 482,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 350,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at