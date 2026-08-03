ZOZO,Inc Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ZOZO,Inc Un gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 373,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 352,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at