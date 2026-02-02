ZOZO,Inc Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ZOZO,Inc Un lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ZOZO,Inc Un ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ZOZO,Inc Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 432,0 Millionen USD im Vergleich zu 408,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at