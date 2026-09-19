Zscaler Aktie

Zscaler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.09.2026 14:00:01

Zscaler CEO Jay Chaudhry Sells 2,852 Shares for $550,000

Jay Chaudhry, CEO & Chairman of Zscaler, Inc. (NASDAQ:ZS), executed a sale of 2,852 shares on Sept. 16, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($192.76); post-transaction value based on Sept. 16, 2026, market close ($191.58).

Zscaler is a globally recognized leader in cloud-based security infrastructure with a market capitalization of $32.2 billion and TTM revenue of $3.4 billion. The company differentiates itself through its zero-trust security architecture and comprehensive platform approach, enabling organizations to transition from legacy perimeter-based security models to modern cloud-native security frameworks. With 8,700 employees and a strong presence in the rapidly growing cloud security market, Zscaler maintains competitive advantages through its integrated product suite, extensive partner ecosystem, and deep expertise in enterprise security requirements.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zscaler Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Zscaler Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zscaler Inc Registered Shs 170,52 -0,53% Zscaler Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:32 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen