Zscaler CEO Jay Chaudhry Sells 2,852 Shares for $550,000

Jay Chaudhry, CEO & Chairman of Zscaler, Inc. (NASDAQ:ZS), executed a sale of 2,852 shares on Sept. 16, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($192.76); post-transaction value based on Sept. 16, 2026, market close ($191.58).

Zscaler is a globally recognized leader in cloud-based security infrastructure with a market capitalization of $32.2 billion and TTM revenue of $3.4 billion. The company differentiates itself through its zero-trust security architecture and comprehensive platform approach, enabling organizations to transition from legacy perimeter-based security models to modern cloud-native security frameworks. With 8,700 employees and a strong presence in the rapidly growing cloud security market, Zscaler maintains competitive advantages through its integrated product suite, extensive partner ecosystem, and deep expertise in enterprise security requirements.

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