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24.11.2026 06:31:29
Zscaler hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Zscaler hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 949,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 788,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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