Zscaler hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 949,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 788,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at