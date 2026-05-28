Zscaler hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zscaler ließ sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zscaler die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Zscaler im vergangenen Quartal 850,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zscaler 678,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at