Zscaler Aktie
WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022
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23.11.2026 11:53:14
Zscaler Q1 Adj. Profit, Revenues Climb; To Be Bought By CrowdStrike For $43.9 Bln; Shares Up
(RTTNews) - Cybersecurity platform Zscaler, Inc. (ZS), which is in deal to be bought by CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) in $43.9 billion all stock deal, on Monday reported wider first-quarter net loss, while adjusted net profit gained from last year on growth in revenues.
In the first quarter, net loss widened to $27.44 million from loss of $11.62 million a year ago. Loss per share was $0.17, compared to loss of $0.07 a year ago.
Adjusted net income was $208.4 million or $1.23 per share, compared to $159.5 million or $0.96 per share last year.
Revenue grew 20 percent to $949.33 million from $788.11 million last year.
Annual Recurring Revenue or ARR grew 21 percent to $3.882 billion from $3.204 billion a year ago.
In pre-market activity on Nasdaq, ZS shares were trading 11.9 percent higher at $23.18.
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