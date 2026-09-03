Zscaler Aktie
WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022
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03.09.2026 23:06:48
Zscaler Q4 Net Loss Narrows; Revenue Rises 25%
(RTTNews) - Zscaler, Inc. (ZS) reported a fourth-quarter net loss of $3.4 million, or $0.02 per share, compared with a net loss of $17.6 million, or $0.11 per share, in the year-ago quarter.
Adjusted net income increased to $198.2 million, or $1.19 per share, from $146.7 million, or $0.89 per share.
Revenue for the quarter rose 25% year over year to $898.2 million. Annual recurring revenue (ARR) also increased 25% to $3.77 billion, including $246 million in net new ARR during the quarter.
For fiscal 2027, Zscaler expects revenue of approximately $3.91 billion to $3.94 billion, representing growth of 16.6% to 17.5%. Adjusted net income per share is expected at $4.86 to $4.90, while ARR is projected at $4.40 billion to $4.43 billion.
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