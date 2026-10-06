Zscaler Aktie
WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022
|
06.10.2026 12:20:53
Zscaler Reaffirms Q1, FY27 Guidance
(RTTNews) - Zscaler (ZS), a cloud security company, Tuesday said it is hosting its Investor Day today to discuss its strategy, platform innovation and long-term growth drivers.
Zscaler reaffirmed its financial guidance for the first quarter and full fiscal year 2027.
For the first quarter, the company expects revenue of $935 million to $939 million, representing approximately 19% year-over-year growth, and non-GAAP income per share of $1.15 to $1.16.
For fiscal 2027, Zscaler expects annual recurring revenue (ARR) of $4.396 billion to $4.426 billion, up approximately 16.6% to 17.4%, and revenue of $3.908 billion to $3.938 billion, representing growth of 16.6% to 17.5%.
The company expects full-year non-GAAP income per share of $4.86 to $4.90.
Zscaler shares were up nearly 3% in pre-market trading after closing at $201.80 on Monday.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zscaler Inc Registered Shs
|
02.09.26
|Ausblick: Zscaler gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
19.08.26
|Erste Schätzungen: Zscaler präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
11.06.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
03.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
03.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
03.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
Analysen zu Zscaler Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Zscaler Inc Registered Shs
|187,72
|4,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.