Zscaler Aktie

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WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022

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06.10.2026 12:20:53

Zscaler Reaffirms Q1, FY27 Guidance

(RTTNews) - Zscaler (ZS), a cloud security company, Tuesday said it is hosting its Investor Day today to discuss its strategy, platform innovation and long-term growth drivers.

Zscaler reaffirmed its financial guidance for the first quarter and full fiscal year 2027.

For the first quarter, the company expects revenue of $935 million to $939 million, representing approximately 19% year-over-year growth, and non-GAAP income per share of $1.15 to $1.16.

For fiscal 2027, Zscaler expects annual recurring revenue (ARR) of $4.396 billion to $4.426 billion, up approximately 16.6% to 17.4%, and revenue of $3.908 billion to $3.938 billion, representing growth of 16.6% to 17.5%.

The company expects full-year non-GAAP income per share of $4.86 to $4.90.

Zscaler shares were up nearly 3% in pre-market trading after closing at $201.80 on Monday.

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