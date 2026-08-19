Zscaler Aktie
WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022
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19.08.2026 05:43:33
Zscaler Stock: Buy or Sell?
This is one of only a few cybersecurity stocks that are down in 2026. *Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 15, 2026. The video was published on Aug.17, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Zscaler Inc Registered Shs
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06:21
|Erste Schätzungen: Zscaler präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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16.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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12.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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11.06.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
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03.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
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03.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
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03.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
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03.06.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Zscaler Inc Registered Shs
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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigen sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.