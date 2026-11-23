(RTTNews) - Zscaler, Inc. (ZS) shares are up 14.29 percent, gaining $27.86 to $222.68 on Monday, after cybersecurity company CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) announced today an agreement to acquire Zscaler in an all-stock transaction valued at approximately $43.9 billion.

ZS is currently trading at $222.68, up from the previous close of $194.82 on the Nasdaq. The stock has traded between $218.88 and $247.90 during the session, with volume of approximately 12.02 million shares, compared with an average volume of 2.96 million. Its 52-week range is $114.62 to $291.80.

Zscaler shareholders will receive 1.135 CrowdStrike shares per Zscaler share, valuing each at about $260.41, a 34% premium, with the deal expected to close in CrowdStrike's fiscal 2028 H2. Zscaler's first-quarter revenue rose 20% to $949.33 million, net loss widened to $27.44 million, and adjusted earnings increased to $208.4 million, or $1.23 per share.