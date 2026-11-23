CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) announced on Monday that it will buy Zscaler (NASDAQ:ZS) in an all-stock deal valued at about $43.9 billion. The press release put the offer at $260.41 per Zscaler share, a 34% premium to Friday's close.

But Zscaler holders won't receive $260.41 in cash. They will receive 1.135 CrowdStrike shares for each Zscaler share, a fixed ratio that rises and falls with CrowdStrike's price. The $260.41 figure comes from CrowdStrike's Friday close of $229.44.

By 3:30 p.m. ET Monday, CrowdStrike had dropped 9.6% to $207.45. At that price, 1.135 shares are worth about $235.45, roughly $25 less than the headline number. Zscaler traded at $227.45, up 16.8% on the day but still $8 below the deal's current value.

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