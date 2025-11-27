Zscaler zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zscaler äußerte sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Zscaler hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zscaler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 788,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 628,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at