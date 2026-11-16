zSpace gewährte Anlegern Blick in die Bücher

zSpace hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 59,16 Prozent auf 3,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte zSpace 8,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at