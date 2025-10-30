ZTE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ZTE stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

ZTE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat ZTE mit einem Umsatz von insgesamt 4,05 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at