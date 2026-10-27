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27.10.2026 06:31:29
ZTE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ZTE gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 HKD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 45,15 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,65 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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