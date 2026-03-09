ZTE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ZTE präsentierte am 06.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 HKD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ZTE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36,61 Milliarden HKD im Vergleich zu 33,80 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

ZTE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,27 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,91 HKD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 144,69 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 131,51 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,61 CNY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 136,25 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at