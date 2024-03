ZTE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ZTE ließ sich am 11.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ZTE die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,440 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 32,84 Milliarden CNY taxiert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,17 HKD. Im Vorjahr waren 1,98 HKD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3,23 Prozent auf 141,88 Milliarden HKD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 137,30 Milliarden HKD gelegen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,05 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 125,95 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at