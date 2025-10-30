ZTE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ZTE ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ZTE die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,06 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ZTE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 HKD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ZTE im vergangenen Quartal 31,65 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ZTE 29,99 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at