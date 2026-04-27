ZTE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ZTE hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ZTE ein EPS von 0,550 HKD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,48 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 35,25 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at