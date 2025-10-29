Ztest Electronics A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ztest Electronics A hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,1 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,030 CAD beziffert, während im Vorjahr 0,060 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Ztest Electronics A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 8,32 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,76 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at