Ztest Electronics A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ztest Electronics A hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,4 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 13,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at