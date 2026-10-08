08.10.2026 06:31:28

Ztest Electronics A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ztest Electronics A hat am 06.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,5 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ztest Electronics A einen Umsatz von 2,1 Millionen CAD eingefahren.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,030 CAD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Ztest Electronics A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 9,20 Millionen CAD – ein Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ztest Electronics A 8,32 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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