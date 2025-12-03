|
03.12.2025
Ztest Electronics A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ztest Electronics A präsentierte am 01.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Mit einem EPS von 0,01 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Ztest Electronics A mit 0,010 CAD je Aktie genauso viel verdiente.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ztest Electronics A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,8 Millionen CAD im Vergleich zu 2,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
