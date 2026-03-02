Ztest Electronics A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ztest Electronics A hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Ztest Electronics A hat ein EPS von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Umsatzseitig wurden 2,5 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ztest Electronics A 2,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at