02.03.2026 06:31:29
Ztest Electronics A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ztest Electronics A hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Ztest Electronics A hat ein EPS von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Umsatzseitig wurden 2,5 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ztest Electronics A 2,1 Millionen CAD umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
