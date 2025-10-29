29.10.2025 06:31:28

Ztest Electronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ztest Electronics präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

Ztest Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 CAD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ztest Electronics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,030 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 8,32 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 14,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,76 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen letztlich uneins -- ATX zum Handelsende in Rot -- DAX schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Rekordhoch
Am heimischen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte nur leicht vom Fleck, während der deutsche Aktienmarkt deutlich unter die Nulllinie rutschte. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen