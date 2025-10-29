Ztest Electronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ztest Electronics präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

Ztest Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 CAD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ztest Electronics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,030 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 8,32 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 14,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,76 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

