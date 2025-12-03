Ztest Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ztest Electronics hat am 01.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Mit einem EPS von 0,01 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Ztest Electronics mit 0,010 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Mit einem Umsatz von 1,8 Millionen CAD, gegenüber 2,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,90 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at