Ztest Electronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ztest Electronics äußerte sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde mit 0,01 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,4 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,1 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at