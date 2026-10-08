|
08.10.2026 06:31:28
Ztest Electronics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ztest Electronics hat am 06.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,48 Prozent auf 2,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,030 CAD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Umsatzseitig wurden 9,20 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Ztest Electronics 8,32 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.