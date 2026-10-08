Ztest Electronics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ztest Electronics hat am 06.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,48 Prozent auf 2,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,030 CAD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Umsatzseitig wurden 9,20 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Ztest Electronics 8,32 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at