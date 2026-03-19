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19.03.2026 06:31:28

ZTO Express (Cayman) A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ZTO Express (Cayman) A hat am 18.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,63 HKD gegenüber 3,21 HKD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 15,92 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 13,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,97 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 12,14 HKD beziffert. Im Jahr zuvor waren 11,60 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 48,01 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 53,25 Milliarden HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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