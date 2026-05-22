ZTO Express (Cayman) A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ZTO Express (Cayman) A lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,92 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,50 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at