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21.05.2026 06:31:29
ZTO Express (Cayman) A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ZTO Express (Cayman) A stellte am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,99 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,56 HKD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,99 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ZTO Express (Cayman) A einen Umsatz von 11,64 Milliarden HKD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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