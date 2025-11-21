ZTO Express (Cayman) A präsentierte Quartalsergebnisse

ZTO Express (Cayman) A veröffentlichte am 20.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,30 Prozent auf 1,66 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at