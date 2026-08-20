ZTO Express (Cayman) A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ZTO Express (Cayman) A lud am 19.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,56 USD gegenüber 0,320 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,64 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,14 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at