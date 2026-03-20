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20.03.2026 06:31:28
ZTO Express (Cayman) A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ZTO Express (Cayman) A präsentierte in der am 18.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 2,05 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,80 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,56 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,49 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6,83 Milliarden USD gegenüber 6,15 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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