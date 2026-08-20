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20.08.2026 06:31:29
ZTO Express (Cayman) A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ZTO Express (Cayman) A veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,35 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,51 HKD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,75 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,77 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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