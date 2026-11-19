ZTO Express (Cayman) A äußerte sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,68 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,35 HKD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat ZTO Express (Cayman) A mit einem Umsatz von insgesamt 16,71 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,96 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 28,86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at