ZTO Express (Cayman) A hat am 18.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

ZTO Express (Cayman) A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat ZTO Express (Cayman) A mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 28,51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at